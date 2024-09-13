Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında büyük bir heyecana sahne olacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Maçta Beşiktaş taraftarlarının stadyumda yer alamayacağı ve deplasman yasağının uygulanacağı açıklandı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan bu kritik derbi öncesinde, Beşiktaş taraftarları için stadyumda yer ayrılmayacak.

Yetkililer, deplasman yasağının yanı sıra stadyum çevresinde ve şehir genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. Taraftar gruplarının olası provokatif hareketlerinin önüne geçmek ve maç günü huzuru sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir güvenlik planı uygulanacak.