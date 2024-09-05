ABD'ye ait USS Wasp savaş gemisi, İzmir Limanı'na demir atmasının ardından meydana gelen protesto eylemleri ve tepkiler nedeniyle bu sabah limandan ayrıldı. İzmir halkı ve çeşitli gruplar tarafından gemiye yönelik gösteriler düzenlendi.

Protestolar ve olaylar

USS Wasp'in limana demir atması, bazı gruplar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, geminin varışının ardından eylemler düzenleyerek ABD askerlerine saldırıda bulundu. Eylemler sırasında bir askerin başına çuval geçirildi. Protestolar, İzmir’deki güvenlik güçleri tarafından hızla müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Tutuklamalar ve soruşturma

Protesto eylemleri sırasında yaşanan şiddet olayları sonrası, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada 10 TGB üyesi gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma devam ederken, yetkililer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Sonuç ve gelişmeler

USS Wasp savaş gemisi, yaşanan olayların ardından İzmir Limanı'ndan ayrılarak denize açıldı. ABD ve Türk yetkililer, olayların ardından gerilimi azaltmak amacıyla diplomatik kanallardan iletişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu gelişmeler, hem yerel halk hem de uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Olayların sebep olduğu gerginliğin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin etkilenip etkilenmeyeceği merakla bekleniyor.