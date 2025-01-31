Amerika Birleşik Devletleri’nin İzmir Maslahatgüzarı Michael Goldman, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile bir araya geldi. Bu önemli ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki iş birliği, İzmir’in projeleri, karbon nötr hedefleri ve kardeş şehir ilişkileri gibi birçok önemli konu gündeme getirildi. Ziyaretin, ABD ile İzmir Ticaret Odası arasındaki iş birliğinin 25. yılı dolayısıyla gerçekleşmesi dikkat çekti.

İzmir ve ABD arasındaki iş birliği güçleniyor

Maslahatgüzar Michael Goldman, ziyarette İzmir ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle ticaret alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Goldman, İzmir’de çok sayıda ABD vatandaşı emeklinin yaşadığını ve her yıl bini aşkın Amerikalı turistin İzmir’i ziyaret ettiğini belirtti. Bu çerçevede, ABD ile İzmir arasındaki ticaret ve turizmin gelişmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Kardeş şehirlerle daha güçlü ilişkiler

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de İzmir’in ABD’den kardeş şehirleri Tampa ve Long Beach ile ilişkilerinin daha aktif hale getirilmesi oldu. Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır, kardeş şehirlerle olan ilişkilerin kültürel ve ticari açıdan önemini vurgulayarak, bu bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yıldır, kardeş şehirler kapsamında yürütülecek projelerin İzmir’e büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İzmir’in yeşil ve akıllı şehir vizyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefi de görüşmede öne çıkan konular arasındaydı. Başkanvekili Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde yürütülen yeşil ve akıllı şehir projelerinden bahsederek, çevre dostu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını anlattı. Ayrıca, Başkan Tugay’ın Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’na seçilmesi ile sağlık alanında yapılan çalışmaların da İzmir’in kalkınma vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.