Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen Özge Ulusoy, spor çıkışı Instagram’ın filtre kaldırma kararıyla ilgili soruları yanıtladı.

“Kimse inkar etmesin, herkes kullanıyor”

Filtre kullanımına mesafeli yaklaştığını belirten Ulusoy, şu ifadeleri kullandı: “Benim de sabit birkaç filtrem vardı ama aşırı kullanmıyordum. Bazı programlar sayesinde ışık dengesi ayarlanıyor, belirli yerler inceliyor. Ancak yüz şekillendiren filtreleri pek tercih etmiyordum. Göz, burun ve ağız anormal büyüyor, doğal görünmüyor.”

Filtre kullanımının yaygın olduğunu vurgulayan Ulusoy, “Herkes bir şekilde program kullanıyor. ‘Kullanmıyorum’ diyen yalan söylüyor” diyerek sosyal medya dünyasının gerçeklerini dile getirdi.