Tarihte Bugün: 26 Ağustos 1920 - ABD'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi!

Amerikalılar, 26 Ağustos'ta kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Bu önemli ek madde, “Amerikan vatandaşlarının oy kullanma hakkının ABD ya da herhangi bir devlet tarafından cinsiyet farklı gözetilerek ihlal edilemeyeceği ya da kısıtlanamayacağı” ilkesini getirerek kadınların oy kullanma hakkını garanti altına aldı. 26 Ağustos 1920'de, 26 milyon Amerikalı kadın, ülkenin gelecekte nasıl yönetileceğine dair söz sahibi olma hakkına kavuştu.

Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etme mücadelesinin temeli, 1848'de düzenlenen Kadın Hakları Kurultayı'na dayanmaktadır. Bu toplantının ardından, kadınların oy hakkını savunan birçok kişi, bu hakkın yasalaşması için yıllarca mücadele etti. Kadınlar, çeşitli eyaletlerde yasadışı oy kullanma girişimlerinde bulunarak ve dava açarak bu hakkı elde etmeye çalıştı.

Eyalet bazında elde edilen kazanımlar, 19. değişikliğin federal yasa olarak kabul edilmesinde büyük rol oynadı. O dönemde Amerika'da 48 eyalet bulunuyordu ve anayasada yapılacak değişikliğin kabul edilmesi için eyaletlerin dörtte üçünün onayını alması gerekiyordu. Tennessee, 18 Ağustos 1920'de kadınlara oy hakkı tanıyan anayasa değişikliğini kabul eden son eyalet oldu.

Kadınların oy hakkı mücadelesinin liderlerinden Susan B. Anthony, 1873 yılında yaptığı ünlü konuşmasında, ABD Anayasası'nın açılışında yer alan “özgürlüğün nimetlerini kendimize ve gelecek nesiller için garanti altına almak” ilkesine atıfta bulunarak, bu hakkın kadınlar için de sağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Anthony, “Bu birliği özgürlüğün nimetlerine rıza vermek için değil, bu nimetleri koruma altına almak için kurduk. Sadece halkın ve gelecek nesillerin yarısı için değil, hem kadınlar hem de erkekler için kurduk” demişti.

Bu tarihi adım, kadınların politik ve sosyal hayatta daha aktif rol oynamalarının kapısını açarak, Amerika'nın demokratik yapısına büyük bir katkı sağladı.