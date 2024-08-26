Ev tekstilinde dünya çapında adından söz ettiren Denizli, özellikle nevresim ve yatak çarşafı ihracatında Türkiye’nin lideri olma konumunu sürdürüyor. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2023 yılında Türkiye genelinde 461 milyon dolarlık nevresim ihracatının 250 milyon dolarlık kısmının Denizli’den gerçekleştiğini belirtti.

131,7 milyon dolarlık ihracat

Denizli’nin, havlu ve bornozda olduğu gibi nevresim-yatak çarşafı grubunda da öncülüğünü koruduğunu vurgulayan Memişoğlu, 2024 Ocak-Temmuz döneminde il genelinde bu ürün grubunda 131,7 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Almanya, İtalya, ABD, İsviçre ve Avusturya, en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer alırken, toplamda 80 ülkeye Denizli’den nevresim ve yatak çarşafı gönderildi.

AB pazarındaki güç

Denizli’nin nevresim ihracatının %74’ünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını ifade eden Memişoğlu, AB’nin sürdürülebilirlik politikalarının Denizli ihracatçıları için büyük önem taşıdığını belirtti. Bölgedeki firmaların büyük çoğunluğunun GOTS, Oeko-Tex, Textile Exchange ve BSCI gibi sürdürülebilir üretim belgelerine sahip olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bu alanda organik nevresim ihracatında önemli yol kat edildiğini söyledi.

Memişoğlu, 2024’ün ilk 7 ayında Denizli’nin genel ihracat birim değerinin ortalama 2,16 dolar, nevresim-yatak çarşafı grubunda ise 9,71 dolar olduğunu açıkladı. Katma değerli ihracatla Denizli’nin, hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye önemli katkılar sağladığını ifade ederek, tüm ihracatçılara teşekkürlerini iletti.