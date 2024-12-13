ABD savaş uçakları, Suriye’nin Deyrizor kentine geçiş sağlayan Fırat Nehri üzerindeki iki önemli köprüyü hedef alarak havadan saldırı düzenledi. Saldırı sonucu, köprülerin ciddi şekilde tahrip olduğu ve bölgedeki ulaşımın kesildiği bildirildi.

Deyrizor'daki stratejik köprüler hedef alındı

ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısı, Fırat Nehri'nin her iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri vurdu. Bu köprüler, bölgedeki lojistik ve ulaşım açısından büyük öneme sahipti. Saldırının ardından, bölgedeki yerel otoriteler ulaşımın sekteye uğradığını ve köprülerin onarılması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Bölgedeki gerilim yükseliyor

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde yaşanan bu saldırı, bölgedeki gerginliği daha da artırdı. ABD'nin bu operasyonu, bölgedeki yerel güçler ve uluslararası aktörler arasında yeni bir diplomatik gerilim yaratabilir.