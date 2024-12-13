2024'ün en iyi oyununu belirleyen ödüller sahiplerini buldu ve büyük ödülün sahibi Astro Bot oldu. Bu çarpıcı başarı, oyun dünyasında heyecan yaratırken, Astro Bot’un sunduğu benzersiz deneyim, oyuncular ve eleştirmenler tarafından büyük takdir topladı.

Astro Bot, yılın en iyi oyunu seçildi

Yılın oyunu ödülü, her yıl en dikkat çekici, yenilikçi ve eğlenceli oyunlara veriliyor ve bu yıl Astro Bot, rakiplerini geride bırakarak bu prestijli ödülü kazandı. Oyun, sahip olduğu yenilikçi mekanikler ve sürükleyici VR deneyimi ile dikkatleri üzerine çekti.