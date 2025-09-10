ABD’de şirketlerin hisse senedi fiyatlarını artırmak için kripto para satın alma eğilimi giderek artıyor. Eightco Holdings ve Caliber Companies gibi şirketlerin alım duyuruları sonrası hisseleri rekor seviyelerde yükseldi. Bu trend, Michael Saylor liderliğindeki Strategy şirketinin başarı stratejisinin takip edilmesiyle hız kazandı.

Eightco Holdings: Devasa yükseliş

OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından desteklenen Worldcoin projesine yatırım yapacağını duyuran Eightco Holdings hisseleri, kısa sürede yüzde 5.600 yükseldi. Ardından artış oranı yüzde 3.000’e geriledi.

Caliber Companies: Zincirleme kripto alımları

Ticari gayrimenkul odaklı varlık yöneticisi Caliber Companies, Chainlink token satın aldığını açıkladıktan sonra hisseleri yüzde 2.132 yükseldi ve gün içinde 48 dolara ulaştı. Şirket, bu alımın planlı ve uzun vadeli bir stratejinin ilk adımı olduğunu duyurdu.

Strategy modelinin etkisi

Kripto hazine şirketleri, borç veya hisse senedi satarak kripto varlıklara yatırım yapma stratejisini, Michael Saylor’ın Strategy şirketinden ilham alarak uyguluyor. Strategy, 638.460 Bitcoin ile toplam piyasa arzının yaklaşık yüzde 3’üne sahip ve 2020’den bu yana hisse senedi fiyatı yüzde 2.300 arttı.

Spekülatif riskler ve eleştiriler

Bu trend, piyasada spekülatif davranışlara dikkat çekiyor. Hisse senetlerinin sahip oldukları Bitcoin’den daha değerli hale gelmesi ve hedge fon stratejileri, uzmanlar tarafından riskli bulunuyor. Efsanevi kısa vadeli satıcı Jim Chanos, bu stratejiyi “gülünç” olarak nitelendiriyor ve şirketlerin sermaye toplama yöntemini eleştiriyor.