Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 büyükşehirde hizmet veren taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçları vergi kapsamına alındı. Yeni düzenleme ile 1 Ocak 2026’dan itibaren yaklaşık 80 bin esnaf hem gelir vergisi hem de KDV ödeyecek. Bu kararın ulaşım ücretlerine büyük zam olarak yansıması bekleniyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, büyükşehir sınırlarında ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde çalışan tüm taksi, minibüs ve servis araçlarına sağlanan vergi muafiyeti kaldırıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren sistem, bu mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesini düzenliyor.

80 bin esnaf vergi ödeyecek

Şu anda basit usulde vergilendirilen ve fiilen vergi ödemeyen taksici ve dolmuşçu esnafı yeni yıldan itibaren hem gelir vergisi hem de KDV yükümlülüğü altına girecek. Düzenlemeden yaklaşık 80 bin esnaf etkilenecek.

Büyükşehirlerde geçerli olacak

Karar, yalnızca büyükşehir belediyesi sınırları içinde uygulanacak. Büyükşehir olmayan illerdeki taksici ve minibüsçü esnafı ise mevcut basit usulde vergilendirme sisteminde kalmaya devam edecek.

Zam beklentisi yükseldi

Yeni vergi yükümlülüklerinin ulaşım maliyetlerini artıracağı, bunun da taksi, dolmuş ve servis ücretlerine büyük zam olarak yansıyacağı belirtiliyor.