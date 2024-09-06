Gıdalar sadece alındığı gün mü dondurulmalı?

Hayır, gıdalar son kullanım tarihine kadar dondurulabilir. Bekledikçe besin değeri azalabilir ama güvenli bir şekilde tüketilebilir.

Derin dondurucuda gıdalar bozulur mu?

Gıdalar derin dondurucuda güvenli kalır, ancak kalite zamanla düşebilir. 3-6 ay içinde tüketmek en iyisidir.

Çözülen gıdalar ne kadar sürede tüketilmeli?

Gıdanın buzu çözüldüğünde bozulma süreci başlar. Çözülen gıdayı 24 saat içinde tüketmek gerekir.

Gıdalar en güvenli nasıl çözülür?

En güvenli yöntem, gıdayı buzdolabında yavaşça çözdürmektir. Sıcak ortamlarda bakteriler hızla çoğalabilir.

Gıdalar yeniden dondurulabilir mi?

Çözülen gıdalar yeniden dondurulursa, ikinci çözülmede bakteri üremesi artar. Ancak pişirilmiş gıdalar yeniden dondurulabilir.