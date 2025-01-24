Son yıllarda Türkiye ile ABD arasında yaşanan diplomatik gerilimler, vize süreçlerini de etkiledi. Daha önce vize sürelerini kısaltan ABD, şimdi de başvuru kontenjanlarını önemli ölçüde düşürdü. Türk vatandaşları için B1-B2 vizesi randevuları, 2026'nın sonlarına, hatta 2027’ye ertelenmiş durumda.

Özellikle turistik, akademik, spor veya iş amaçlı seyahatlerde ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Sporcular, akademisyenler ve gazeteciler, federasyon ya da kurumlar üzerinden yapılan başvurular dışında bireysel başvurularda büyük sıkıntılar çekiyor.

ABD vizesine yoğun talep

ABD Konsolosluğu’nun internet sitesinden yapılan randevu sorgulamalarında, randevuların doluluğu net şekilde görülüyor. Bugün yapılan bir başvuru için en erken randevu tarihinin 2026’nın Aralık ayında verildiği belirtiliyor. İşlem süreleri de dikkate alındığında, bugün başvuran bir Türk vatandaşı, en erken 2027 yılında ABD’ye giriş yapabilecek.

Diplomatik gerilimler etkili

Bu durum, Türkiye ile ABD arasında süregelen diplomatik sorunlara dayandırılıyor. 2017'de vizelerin askıya alınmasıyla başlayan süreçte kontenjanlar kademeli olarak düşürülmüştü. Ancak son dönemde vize taleplerindeki artışa rağmen ABD'den herhangi bir olumlu adım gelmediği gibi, başvurular daha da zorlaştırıldı.