ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Kiev’de Ukraynalı yetkililerle gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna’ya yönelik 1,5 milyar dolarlık ek yardım planlarını açıkladı. İki bakan, Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’ya olan desteklerini güçlü bir şekilde sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.

717 milyon dolarlık ek destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın enerji altyapısını onarmak için 325 milyon dolar, savaş mağduru milyonlarca kişiye güvenli içme suyu, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları sağlamak için 290 milyon dolar ve Rusya'nın bıraktığı kara mayınlarını temizlemek için 102 milyon dolarlık yeni yardımlar sağlayacaklarını belirtti. Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya en büyük güvenlik yardımı sağlayan ülke olduğunu ve desteklerinin azalmayacağını vurguladı.

"Ukrayna’nın zaferine bağlılığımız tam”

Blinken, Ukrayna’ya verilen desteğin kalıcı olduğunu ve Rusya’ya karşı Ukrayna’nın yanında durmaya devam edeceklerini belirtti. “Ukrayna’nın sadece bugünü değil, geleceği için de buradayız” diyen Blinken, Putin’in İran’dan aldığı balistik füzelerle saldırganlığını artırdığını ve bu yüzden Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için acil eylem planları geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca ABD’nin Ukrayna’ya stratejik hava savunma sistemleri sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

İngiltere’den 782 milyon dolarlık yardım sözü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin Ukrayna’ya bu yıl için 600 milyon sterlin (yaklaşık 782 milyon dolar) değerinde destek sağlayacağını açıkladı. Yardımların büyük bir kısmının acil insani yardım, enerji altyapısı ve yeniden yapılanma için kullanılacağını belirten Lammy, İngiltere’nin Ukrayna’ya yüzlerce ilave hava savunma füzesi, topçu mühimmatı ve zırhlı araç göndereceğini de söyledi. Lammy, Putin’in eylemlerini “barbarca” ve “emperyalist” olarak niteleyerek, İngiltere’nin Ukrayna’nın en sadık dostu olarak kalacağını belirtti.

“Rusya’ya yaptırımlar artırılmalı”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Blinken ve Lammy ile gerçekleştirdiği ilk görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Sybiha, İran’ın Rusya’ya sağladığı balistik füzelerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı. Sybiha, “Rusya’nın savaş makinesini sürdüren her türlü kaynağa erişimini engellemeliyiz” dedi.

“Destek devam edecek”

Blinken ve Lammy, Putin’e yönelik sert mesajlar vererek Ukrayna’nın yanında durmaya devam edeceklerini belirtti. Blinken, Putin’in Ukrayna’ya olan uluslararası desteği kırma çabalarının sonuçsuz kalacağını ve Batı’nın birlikteliğinin bozulmayacağını ifade etti. Blinken, “Putin, Ukrayna’nın başarısına kendini adamış ülkeler koalisyonundan daha uzun ömürlü olamayacak” diyerek kararlılık mesajı verdi.