Malatya-Ankara karayolu üzerindeki MAŞTİ kavşağında meydana gelen korkunç kazada, işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.

Kaza MAŞTİ kavşağında meydana geldi

Kaza, saat 02.30 sıralarında Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında gerçekleşti. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasının işçilerini taşıyan Cumali E. yönetimindeki 44 S 5021 plakalı servis aracı, 44 ER 536 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı yan yatarak devrildi. Kazanın ardından yola savrulan yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Şoför hayatını kaybetti

Kazada, servis aracının sürücüsü olduğu belirtilen Cumali E. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu E.’nin cenazesi araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Yaralanan 13 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın şiddetiyle araçların savrulduğu anlar, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Polis ve sağlık ekiplerinden yoğun çalışma

Kaza sonrası polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak kazanın yaşandığı şeridi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirdi ve polis hastanelerde de güvenlik önlemlerini artırdı. Kazanın nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürerken, görgü tanıkları sürücülerin kavşağa hızlı giriş yaptığını öne sürdü.

Kazanın ardından bölge sakinleri, MAŞTİ kavşağında sık sık kazaların yaşandığını ve daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini belirtti.