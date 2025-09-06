ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının ABD donanma unsurlarına yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki gösterdi. Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" dedi.

Gerilim tırmanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela’ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan ABD donanma gemisine yakın uçuş yaptığını açıklamıştı. ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ordunun yürüttüğü narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellememesi tavsiyesinde bulundu.

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun etkin kullanımını talep etmişti. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da Maduro liderliğindeki "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanımlamış, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması karşılığında ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.

Maduro, ABD müdahalesi olasılığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz… Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz" dedi.

ABD yönetimi, Trump talimatıyla 28 Ağustos’ta Karayipler bölgesine bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunu göndermişti.