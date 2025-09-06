YSK’dan CHP’nin İstanbul Başvurusu Hakkında Karar
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı. Kulaklıkaya, daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Aynı kararlarla 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı:

  • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Prof. Dr. Adem Aslan

  • Boğaziçi Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Naci İnci

  • Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Prof. Dr. Çavlan Çiftçi

  • İzmir Demokrasi Üniversitesi: Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

  • Marmara Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereği gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarında atamalar ve görevden almalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında da atama ve görevden almalar yapıldı:

  • Basın İlan Kurumu: İlhami Giray Şahin görevlendirildi.

  • Adalet Bakanlığı: 9 Adalet Başmüfettişi atandı.

  • Adli Tıp Kurumu: Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz ve Genel Cerrahi İhtisas Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı ve bazı il müdürleri görevden alındı; yeni atamalar yapıldı.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı: Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı ile bazı il kültür ve turizm müdürlüklerine atamalar gerçekleştirildi.

