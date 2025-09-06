Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı. Kulaklıkaya, daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Aynı kararlarla 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı:
-
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Prof. Dr. Adem Aslan
-
Boğaziçi Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
-
Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
-
İzmir Demokrasi Üniversitesi: Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu
-
Marmara Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur
Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereği gerçekleştirildi.
Kamu kurumlarında atamalar ve görevden almalar yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında da atama ve görevden almalar yapıldı:
-
Basın İlan Kurumu: İlhami Giray Şahin görevlendirildi.
-
Adalet Bakanlığı: 9 Adalet Başmüfettişi atandı.
-
Adli Tıp Kurumu: Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz ve Genel Cerrahi İhtisas Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.
-
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.
-
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı ve bazı il müdürleri görevden alındı; yeni atamalar yapıldı.
-
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı ile bazı il kültür ve turizm müdürlüklerine atamalar gerçekleştirildi.