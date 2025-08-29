ABD’nin uygulamaya aldığı “Visa Integrity Fee” kapsamında özellikle turist vizelerinin maliyeti ciddi şekilde arttı. Daha önce 185 dolar olan B1/B2 vizeleri, ek ücretle birlikte 435 dolara yükseldi. Öğrenci vizeleri (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de bu artıştan etkileniyor.

Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular, doğrudan bu ek ücretten muaf tutulsa da, ESTA başvuru ücretlerindeki artış nedeniyle dolaylı olarak ek maliyetle karşılaşacak.

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik vize tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Yani Türkiye’den başvuranlar, mevcut ücretler üzerinden işlem yapmaya devam edecek.

Uzmanlar, bu düzenleme ile ABD vizelerinin dünya çapında en pahalı vizeler arasında yerini sağlamlaştırdığını ifade ediyor. Seyahat planları olanlar için ek bütçe planlaması artık kaçınılmaz hale geldi.