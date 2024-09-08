Washington eyaletinin Seattle kentindeki Westlake Park'ta düzenlenen büyük protesto gösterisinde, 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı. Eygi, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrailli askerler tarafından öldürülmüştü. Gösteride, Eygi'nin fotoğrafları ve "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın" gibi pankartlar taşındı.

Protestolarda duygusal anlar

Göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar atarak ve ağlayarak duygusal anlar yaşadı. Puget Sound Müslümanlar Birliği'nden İmam Akram Baioumy, sahnede yaptığı konuşmada Eygi’nin mirasını yüceltmek ve onun adalet mücadelesini sürdürmek için toplandıklarını belirtti. Baioumy, Eygi’nin son sözlerinden birinin daha fazlasını yapmamız gerektiği olduğunu vurguladı ve protestoculara bu mirası yaşatacaklarını söyledi.

ABD Kongresi adaylarından ve emekli askerlerden tepkiler

Protestoya katılan ABD Kongresi adayı Melissa Chaudhry, Eygi’nin adalet ve barış için büyük bir cesaretle mücadele ettiğini ifade etti. Chaudhry, Eygi’nin ölümüne neden olan silahın ABD parasıyla sağlandığını belirterek, Amerikalıların da bu durumu kabul etmemesi gerektiğini söyledi.

Emekli ABD ordusu ruh sağlığı uzmanı Muhammad Zahid Chaudhry ise Eygi’nin insanlığın acılarını azaltma çabalarını takdir ederek, olanlara inanmakta zorluk çektiğini belirtti.

İmam Baioumy’nin açıklamaları

İmam Baioumy, Eygi’nin Filistin davası için uzun yıllardır mücadele ettiğini ve topluma yardım ettiğini belirterek, "O, sadece kazara ölmedi. Kasıtlı olarak hedef alındı. İsrail güçleri tarafından öldürüldü" dedi. Ayrıca, Eygi’nin ölümünün ilk kez yaşanmadığını ve ABD liderlerinin bu konuda adım atması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası tepkiler ve Eygi'nin mirası

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olarak tanınıyordu. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Eygi’nin ölümü, uluslararası toplulukta büyük bir öfke ve hesap sorma talebi doğurdu.

Antalya'da 1998 yılında doğan Eygi, bir yaşındayken ailesiyle Seattle’a taşınmıştı.