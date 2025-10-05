ABD’nin Alabama eyaletinde gece kulübü bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Silahlı çatışma Montgomery’de gerçekleşti

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde, gece kulüplerinin yoğun olduğu kalabalık bir bölgede silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı. Çatışmanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapılırken, henüz kimse gözaltına alınmadı. Yetkililer, bölgede güvenliğin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için önlemleri artırdı.