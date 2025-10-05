ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki bombardımanların sonlandırılması için İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hazır olduğunu açıkladı.

Trump’tan Gazze açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşın sonlandırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik bombardımanları durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hamas’ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacaklarını belirtti. Trump, “İsrail, bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze’deki savaşın sonlandırılmasına ilişkin barış planına değinerek, Netanyahu’nun kendisinin “geniş vizyonunu” destekleyeceğini ve ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için çalıştığını ifade etti. ABD Başkanı, planın uygulanabilmesi için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

"HAMAS GAZZE'Yİ BIRAKMAZSA TOPYEKÜN İMHA YAŞANIR"

Trump muhtemel bir barış anlaşmasının sağlanmasının ardından Hamas’ın varlığını sürdürmesine ilişkin konuştu. Trump, Hamas’ın Gazze’nin kontrolünü bırakmayı reddetmesi durumunda "Topyekûn imha" yaşanacağını söyledi.

"HAMAS PLANI KABUL EDERSE ATEŞKES DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRER"

Trump dün yaptığı açıklamada da, İsrail’in barış planı kapsamında belirtilen ilk geri çekilme noktasına konuşlanmayı kabul ettiğini belirterek, "Hamas bu planı kabul ederse ateşkes derhal yürürlüğe girer. Taraflar arasında esir takası başlar ve biz bu çatışmanın sonuna getirecek bir sonraki geri çekilme sürecine ilişkin konuşmaların gerçekleşebileceği bir ortamı oluşturmaya başlarız" demişti.

"SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ, YAPILACAK ÇOK İŞ VAR" DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise kısa bir süre önce ABD basınına yaptığı açıklamada, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Umarım rehineler bir an önce serbest bırakılacak. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas prensipte savaşın bittiği gün atılacak olan adımları onayladı. Ciddi olup olmadıklarını lojistik konulara ilişkin konuşmaların gidişatına göre anlayacağız" demişti.