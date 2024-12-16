ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison kentinde bulunan Abundant Life Christian adlı özel bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Polis yetkilileri, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün çok ama çok üzücü bir gün. Sadece Madison için değil, tüm ülkemiz için” ifadelerini kullandı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği düşünülse de olayın faili ve saldırının nedeni henüz netleşmedi.

Anaokulundan liseye kadar eğitim veriyor

Yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü Abundant Life Christian, anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim veren bir özel okul. Saldırının düzenlendiği okul, çevrede geniş güvenlik önlemleriyle inceleme altına alındı.

ABD’de artan okul saldırıları

ABD’de okul saldırıları son yıllarda ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi. Bu olay, okul güvenliği ve silah kontrolü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.