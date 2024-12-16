Aydın’ın Nazilli ilçesinde, üç farklı tarihte bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden Berke Can (26) tutuklanırken, A.B. (23) adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Oto Galericiler Sitesi’ndeki bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların failini bulmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yaklaşık bir ay süren araştırmaların ardından şüpheliler Berke Can ve A.B.’nin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki adreslerine dün gece operasyon düzenlendi.

Silah gömülü halde bulundu

Operasyon sırasında, saldırılarda kullanıldığı tespit edilen tabanca gömüldüğü yerden çıkarıldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Berke Can’ın tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmesine karar verirken, A.B.’yi yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.