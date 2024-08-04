ABD'de merakla beklenen temmuz ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. İstihdam artışı beklentilerin gerisinde kalırken, işsizlik oranında artış görüldü.

Temmuz ayı tarım dışı istihdam verileri

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdam bir önceki aya göre 114 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi ise 175-185 bin kişi arasında değişiyordu. Haziran ayı istihdam artışı ise 206 binden 179 bine ve Mayıs verisi 218 binden 216 bine revize edildi.

İşsizlik oranında artış

Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,7 olarak gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,23 arttı ve yıllık bazda artış yüzde 3,6 ile beklentilerin altında kaldı.

Sektörel istihdam değişiklikleri

Temmuz ayında özel sektörde istihdam artışı 97 bin ve kamu sektöründe 17 bin olarak gerçekleşti. İmalat sektöründe ise istihdam sadece 1.000 kişi arttı.

Altın ve dolar tepkileri

Açıklanan istihdam verisinin ardından ons altın yüzde 1'den fazla yükselerek 2.474,31 dolara kadar çıktı. Dolar endeksi de gerileyerek 103,18 seviyesine kadar düştü. Euro, ABD Doları karşısında 1,08969'a kadar yükseldi.

Fed faiz indirimi beklentileri

İstihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesi, yatırımcıların Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. Faiz oranı vadeli işlem sözleşmeleri, istihdam verisi öncesinde eylülde 25 baz puan indirim olasılığını yüzde 70 olarak gösterirken, şimdi 50 baz puan indirimi yaklaşık yüzde 70'lik bir şansı yansıtıyor.