İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü, tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumlarını kolayca öğrenebilmeleri ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasını tanıttı.

Karekod Uygulaması ile denetim bilgileri cebinizde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanmaya başlanan 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması ile tüketiciler, gıda işletmelerinin denetim bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. İzmir'de gönüllü işletmeler, kapılarına astıkları karekodları tüketicilerin erişimine sunarak, son denetim tarihlerini ve işletme bilgilerini paylaşmaya başladı.

İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin'den bilgilendirme

İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, uygulamanın hedefinin tüketicilerin gıda işletmelerinin güvenilirliğini kendilerinin denetleyebilmesi olduğunu belirtti. Şahin, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz, işletmelerde karekod uygulamasıyla son denetim tarihini görseler dahi bir uygunsuzluk varsa alo gıda hattına bildirdiklerinde, ekiplerimiz aynı gün içerisinde yeniden denetim gerçekleştirir" dedi.

Gönüllü katılım ile şeffaf hizmet

İzmir'de 46-48 bin arasında gıda işletmesi bulunduğunu belirten Şahin, İzmir'de yıllık denetimlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. İşletmelerin gönüllülük esasına göre uygulamaya katıldığını ifade eden Şahin, "Karekod uygulaması, işletmenin şeffaf bir şekilde hizmet verdiğini ve ürünlerinin denetime açık olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Tüketicilerin bildirimleri üzerine ekiplerin hızlıca denetim gerçekleştirdiğini belirten Şahin, "Bu denetim çerçevesinde bir uygunsuzluk varsa, bununla ilgili idari para cezası uygulaması ve yaptırımlar gelir" dedi.

Gönüllü işletmelerin görüşleri

Karekod uygulamasına gönüllü olarak katılan bir fastfood işletmesinin Şube Müdürü Ali Özbek, uygulamanın müşterilere işletmenin güvenilirliğini kanıtladığını belirtti. Özbek, "Biz kendimize güvendiğimiz için böyle bir uygulamayı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.