ABD'nin New York eyaletinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Westchester County'nin Harrison bölgesindeki otoyolda, Tecnam P-2008 tipi tek motorlu bir uçak düştü. Otoyolun kuzey yönündeki 2. Çıkış ile güney yönündeki 3. Çıkış arasında gerçekleşen kazada, uçakta bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Otoyolda savaş alanı gibi görüntüler

Kaza sonrası otoyolda büyük bir panik yaşandı. Uçak, otoyolun ortasına düştü ve çevreye büyük zarar verdi. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yetkililer, çevre güvenliğini sağlamak için yoğun önlemler aldı. Kazada yaralanan diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza sürücüler arasında panik yarattı

Kazanın olduğu sırada otoyolda sefer halindeki araçlar, meydana gelen bu korkunç kaza nedeniyle büyük bir tıkanıklık yaşadı. Olayın hemen ardından yolun trafiğe kapanması, bölgedeki sürücüler arasında büyük bir panik yaşanmasına sebep oldu.

Uçak kazası hakkında soruşturma başlatıldı

Eyalet polisi, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı. Kazadan sağ kurtulan kişinin ifadesi alınarak, olayın detayları araştırılacak. Olay yerindeki kurtarma ekipleri, düşen uçağın etrafındaki enkazı kaldırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.