Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılı için belirlediği hedefler doğrultusunda Balıkesir'de düzenleyeceği “İş Dünyası Buluşmaları” ile şehri ihracat odaklı büyütmeyi planlıyor. 17 Aralık 2024 tarihinde, Balıkesir Sanayi Odası-Rona Yırcalı Toplantı Salonu’nda saat 14:00'te başlayacak etkinlik, şehrin iş dünyasını ve ihracatçılarını bir araya getirecek.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin hedefi: 3 milyar dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılı itibariyle Balıkesir’in ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. 2023 yılında 2 milyar 235 milyon dolar döviz kazandıran şehir, devlet yardımlarını en verimli şekilde kullanarak bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Bu yıl boyunca 11 ayda önemli bir ihracat rakamına ulaşan Balıkesir, Ticaret Bakanlığı'nın destek programları ve “Responsible Destek Programı” ile yeşil dönüşüm çabalarına hız verecek.

Sektör temsilcileri ve girişimciler için değerli bir buluşma

Etkinlik, Balıkesir ve çevresindeki iş insanları, Teknopark girişimcileri ve akademisyenler için büyük fırsatlar sunacak. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin katılımcılara hitap edeceği toplantıda, Türk ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan ihracatın önemi vurgulanacak.

Eskinazi, "İhracat, Türkiye'nin en büyük gücüdür ve sektörlerimizin büyümesine önemli katkı sağlamaktadır. ‘İş Dünyası Buluşmaları’ serisiyle, Türk iş dünyasına daha fazla destek olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşil mutabakat ve devlet destekleri ihracatçıları bekliyor

“Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları” kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamak amacıyla başlattığı destek programı hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verilecek. Ayrıca, Balıkesir’de 20 yıldan fazla süredir ihracat yapan firmalar için ödül töreni düzenlenecek.