İstanbul Eyüpsultan'da ATV motorunu kontrol eden gruba çarparak bir kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de tutuklu yargılanıyor. Türk savcılığı, Cihantimur’un Türkiye’ye iadesini talep ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bu talebin onaylanması için başvuruda bulunuldu.

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart günü Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C’nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi. Anne Eylem Tok, kazanın ardından oğlu T.C’yi alarak önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçtı.

Ancak 106 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un Türkiye'ye iade edilmesi talebini mahkemeye sundu.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

İade talebinin, iki ülke arasındaki anlaşmaya göre uygun olduğu belirtilirken, son bir duruşma yapılması gerektiği de vurgulandı.

Cihantimur’un avukatları, davanın düşürülmesi ve müvekkillerinin tahliye edilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu. Avukatlar, Cihantimur'un annesinin yönlendirmesiyle ABD’ye gittiğini savunarak, psikiyatri raporu için gizlilik talep etti. Ancak savcılık, iade sürecinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine dair karar, ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunulacak. Bu süreçte Cihantimur’un avukatlarının talepleri ve savcılığın itirazları değerlendirilecek.