Efeler Belediyesi, modern bir tesis olarak hayata geçirdiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası ile yerel üretimi destekliyor ve kadın emeğine dayalı bir üretim süreci oluşturuyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu fabrika, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunarken sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişim imkânı da sağlıyor.

Kadın emeğine dayalı üretim

Efeler Belediyesi, kadın istihdamına verdiği önemi, yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nın tüm üretim aşamalarında gözler önüne seriyor. Kadın emekçiler, hem belediyenin tarım arazilerinde hem de fabrikada görev alarak üretim sürecinin her aşamasında aktif rol oynuyor. Bu yaklaşım, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmalarına yardımcı olurken toplumsal cinsiyet eşitliğini de destekliyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, fabrikanın kadınların ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunduğunu ve bu durumun toplumun genel refahına da olumlu yansıyacağını vurguluyor.

Zengin ürün yelpazesi

Fabrika, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Ürünler arasında Efeler Belediyesi’nin tarım arazilerinde yetiştirilen enginar, karakılçık buğdayı, kuru sebzeler, turşular ve yöresel lezzetler yer alıyor. Enginar grupları, kuru sebzeler, karakılçık buğdayından üretilen erişte gibi ürünler, hem yerel tatları modern tüketici talepleriyle buluşturuyor hem de sağlıklı ve kaliteli gıda sunuyor.

Ürünlerin tüketiciye ulaşımı

Ürünler, Efe Bakkallar, efelerpazari.com online alışveriş sitesi ve çeşitli belediyelere ait satış noktaları üzerinden tüketiciye ulaşıyor. Bu sayede vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli gıdalara kolayca erişme imkânı buluyor.