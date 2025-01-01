ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans'ta büyük bir saldırı meydana geldi. Bourbon Caddesi bölgesinde bir araç, kalabalığa dalarak çok sayıda kişiyi hedef aldı. Saldırının ardından silah seslerinin duyulması, korku ve paniğe yol açtı.

İlk bilgilere göre, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Olay yerinde yapılan açıklamalar ve görgü tanıklarının ifadeleri, durumun dehşet verici boyutlarını gözler önüne serdi.

Olay, New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi'nde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, bir kişi aracını kalabalığın arasına sürdü ve ardından silahla ateş açtı. Olayın şiddeti, çevredeki tanıklar tarafından korku ve dehşetle anlatıldı. CNN International'a konuşan tanıklar, silah seslerinin duyulmasının ardından panik halinde kaçan kalabalık hakkında bilgiler paylaştı.

Görgü tanıkları konuştu: “Cesetler yerdeydi”

Tanıkların ifadeleri, olayın korkutucu boyutunu gözler önüne serdi. 22 yaşındaki Whit Davis, "Herkes bir anda bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. İnsanlar koşarak uzaklaşmaya çalışıyordu. Polis bize gitmemiz gereken yeri gösterdi. Yerde yatan birkaç cansız beden gördüm" dedi.

Diğer bir tanık Kevin Garcia ise, "Gördüğüm tek şey herkese çarpan bir kamyondu. Cesetlerden biri çarpmanın etkisiyle üzerimize uçtu" şeklinde korku dolu bir anı aktardı.

Yetkililerden uyarılar: Bölgeden uzak durun

Olayın ardından yetkililer, New Orleans halkını bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Özellikle Canal ve Bourbon Caddesi'nden uzaklaşmaları istenen vatandaşlar, polis tarafından güvenli bölgelere yönlendirildi. Emniyet birimleri, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve durumu yakından takip ettiklerini açıkladı.