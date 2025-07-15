ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. Analistler, yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olacağını öngörmüştü.

Haziran ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artış yaşandı. Bu veri de beklentiler doğrultusunda geldi. Enflasyon, özellikle hizmetler ve gıda kalemlerinde yaşanan fiyat değişikliklerinden etkilendi.

Çekirdek enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde açıklandı

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise haziran ayında aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde kaydedildi. Bu oran, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon hedefi olan yüzde 2’nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Haziranda enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Ancak yıllık bazda enerji fiyatları yüzde 0,9 oranında gerileme kaydetti. Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 oranında artarken, yıllık artış yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşti.

Fed'in faiz politikası üzerindeki etkisi izleniyor

Açıklanan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın para politikası kararları üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed’in enflasyonla mücadelede izleyeceği yol haritası, çekirdek enflasyonun seyriyle yakından bağlantılı olacak.