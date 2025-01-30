ABD'de 64 kişinin olduğu yolcu uçağı ile helikopterin çarpıştığı trajik kazanın ses kayıtları ortaya çıktı. Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında gerçekleşen çarpışma, dünyanın gündemine oturdu. Kazadan önce kule ile pilotlar arasında yapılan konuşmalar, olayın seyrini gözler önüne serdi.

Uçak ve helikopter çarpıştı: Olay anı ortaya çıktı

Başkent Washington yakınlarında, 64 yolcusu bulunan bir yolcu uçağı, inişe geçerken askeri bir helikopterle çarpıştı. Her iki hava aracı da alev topuna dönerek Potomac Nehri'ne düştü. Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk yapılan açıklamalara göre kazada çok sayıda can kaybı yaşandı.

Kule önceden uyardı: "Uçağı gördün mü?"

Uçak ve helikopterin çarpışma anından saniyeler önce kule ile pilotlar arasında yapılan konuşmaların ses kaydı ortaya çıktı. Gazeteci Hüseyin Günay, canlı yayında ses kaydını dinlediğini belirterek, kule tarafından yapılan uyarıyı aktardı. Kule, önceden helikopter pilotuna "Uçağı gördün mü?" şeklinde bir soru yöneltti.

Günay, kayıtta helikopter pilotunun son anda manevra yapmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. "Helikopter pilotu 'Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum' diyerek müdahalede bulunmaya çalıştı," diyen Günay, kazanın yaşandığı saniyeler öncesinde kulenin yaptığı uyarıların kayıtta net bir şekilde duyulduğunu belirtti.

Ses kaydında, helikopter pilotunun bir tür panik yaparak manevra yapmaya çalıştığı, ancak çarpışmanın engellenemediği duyuluyor. "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" ifadelerinin ardından, kaza anı öncesinde helikopterden kargaşa sesleri yükselmeye başlıyor. Bu sırada kule de her iki pilotu uyarıyor, ancak kaza maalesef kaçınılmaz oluyor.

Arama çalışmaları

Olay sonrası nehirde yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, 18 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, kazanın neden ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili daha fazla bilgi sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ses kayıtlarının kazaya dair bir izlenim verdiği ifade edilse de, resmi açıklamalar bekleniyor.