Türkiye'nin Fransa'dan 40 Eurofighter savaş uçağı ve 300 Meteor füzesi almak için masaya oturacağına dair çıkan haberler, Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Türkiye'nin bu adımı atmaya hazırlanması, Atina'da büyük bir tepkiye yol açtı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransa Büyükelçisi Laurence Auer'i makamına çağırarak, Türkiye'ye bu savunma sistemlerinin satışına karşı olduklarını vurguladı.

"Bu satışa karşıyız"

Yunanistan, Türkiye'nin bu savunma gücüne sahip olmasının Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini daha da değiştireceği endişesini taşıyor. Meteor füzelerinin Yunanistan tarafından satın alınması ve 24 Rafale uçağıyla birlikte bölgedeki dengeyi değiştirmesi, Atina'nın bu satışa şiddetle karşı çıkmasına neden oldu. Yunan Bakan Dendias, Fransa'ya yönelik olarak bu satışın gerçekleşmesine karşı olduklarını belirtti ve Fransa'nın bu konuda Türkiye'ye de benzer satış yapmaması gerektiğini söyledi.

Meteor füzesinin önemi: "Sıfır Kaçış" menziline sahip

Meteor füzeleri, 100 kilometre menzile sahip olup, "Sıfır Kaçış Bölgesi" özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, menzildeki her hava hedefinin vurulmasını sağlayarak, bölgedeki hava savunmasını son derece etkili kılıyor. Meteor füzelerinin Yunanistan tarafından alınarak Ege'deki güç dengesini Türkiye'ye karşı güçlendirmesi, Atina'nın bu yeni gelişmeyi kritik bir tehdit olarak değerlendirmesine yol açtı.

Türkiye'nin 10 milyar dolar değerindeki satın alımı

Fransa'nın, Eurofighter savaş uçakları ve Meteor füzelerini Türkiye'ye satmaya niyetli olması, büyük bir mali anlaşmayı da beraberinde getiriyor. Türkiye, 40 Eurofighter'ı ve 300 Meteor füzesini 10 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almayı hedefliyor. Bu satışla birlikte Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki savunma gücünü daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin Fransa'dan savunma sistemleri alma planı hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Mitsotakis, Savunma Bakanı'nın böyle bir adım atmış olabileceğini, ancak kendisine resmi bir bildirimde bulunulmadığını ifade etti.