Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, dün Batı Şeria’da İsrail ordusunca başından vurularak öldürülen Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için İsrail hükümetine ulaşıldığını ve soruşturma talep edildiğini belirtti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM), Eygi’nin Eyvatar’da Filistinliler ile İsrail’in yasa dışı yerleşimini protesto ettiği sırada, çatıda bulunan bir keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak vurulduğunu açıkladı. ISM'nin açıklamasında "Gazze'deki soykırımın suç ortağı olan ABD ve Avrupa hükümetlerinin desteğiyle İsrail hükümeti ve ordusuna onlarca yıldır tanınan cezasızlığın bir başka örneğidir" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Savett, yaptığı açıklamada, “Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da meydana gelen trajik ölümünden derin bir rahatsızlık duyuyor, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etmek üzere İsrail Hükümeti ile temasa geçtik” dedi.

ISM’den yapılan açıklamada ise Eygi’nin ISM aktivisti olduğu, Eyvatar bölgesinde İsrail’in yasa dışı yerleşiminin barışçıl yollarla protesto edildiği sırada, çatıda bulunan bir keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı aktarıldı.

Eygi ile bölgede bulunan ISM Gönüllüsü Mariam Dag, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Filistinlilerle birlikte topraklarının sömürgeleştirilmesine ve Evyatar'daki yasa dışı yerleşime karşı barışçıl bir protesto düzenliyorduk. İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi atmaya başlayınca durum tırmandı ve bizi geri çekilmeye zorladı. Askerlerden yaklaşık 200 metre uzakta yolun üzerinde duruyorduk ve çatıda bir keskin nişancı açıkça görülebiliyordu. Gönüllü arkadaşımız biraz daha geride, diğer bazı aktivistlerle birlikte bir zeytin ağacının yanında duruyordu. Buna rağmen ordu kasıtlı olarak onu başından vurdu. Bu olay, Gazze'deki soykırımın suç ortağı olan ABD ve Avrupa hükümetlerinin desteğiyle İsrail hükümeti ve ordusuna onlarca yıldır tanınan cezasızlığın bir başka örneğidir. Filistinliler sömürgeciliğin ağırlığı altında çok uzun süredir acı çekmektedir. Filistin özgür olana kadar dayanışma içinde olmaya ve şehitleri onurlandırmaya devam edeceğiz.”

İsrail’den “taş attı” savunması

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, protestocuların güvenlik güçlerine taş attığını öne sürdü. Açıklamada, “İsrail güvenlik güçlerinin Beita bölgesi yakınlarındaki faaliyetleri sırasında, güçler kendilerine taş fırlatan ve tehdit oluşturan bir şiddet eylemcisine ateşle karşılık verdi. IDF, bölgede açılan ateş sonucu yabancı uyruklu bir kişinin öldüğüne dair haberleri araştırıyor. Olayın ayrıntıları ve vurulduğu koşullar incelenmektedir” denildi.

ISM: Görgü tanıklarının ifadeleri ‘taş attı’ iddiasını yalanlıyor

ISM ise protestocuların, özellikle de Eygi’nin taş attığı iddialarını yalanladı. Eygi’nin İsrail askerlerinin bulunduğu bölgeden 200 metre uzaklıkta olduğunun altını çizerek, “Tüm görgü tanıklarının ifadeleri bu iddiayı yalanlamaktadır. Ayşenur, İsrail askerlerinin bulunduğu yerden 200 metreden daha uzaktaydı ve vurulmadan önceki dakikalarda orada hiçbir çatışma yaşanmamıştı. Ne olursa olsun, bu mesafeden ne kendisi ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Soğukkanlılıkla öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Lew: Daha fazla bilgi topluyoruz

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili bilgi toplamayı sürdürdüklerini belirterek, “Bugün Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Eygi'nin trajik ölümünden haberdarız. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Ölümüyle ilgili koşullar hakkında acilen daha fazla bilgi topluyoruz ve daha fazla bilgi edindikçe daha fazla şey söyleyeceğiz. Amerikan vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha yüksek bir önceliğimiz yoktur” dedi.