Göz sağlığında son yıllarda teknolojik gelişmelerin önemi arttı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, lazer ve göz içi mercek tedavilerinin başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Göz bozukluklarında doğru tanının önemi

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, göz bozukluklarının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve doğru tedavi süreci için doğru tanı konulmasının şart olduğunu vurguladı. Göz bozuklukları arasında en yaygın olanları miyopi, hipermetropi ve astigmat olduğunu belirtti. Kaşkaloğlu, “Son yıllarda göz bozuklukları nedeniyle oldukça fazla başvuru alıyoruz. Gözlük ve kontakt lens kullanımı en basit çözümken, hastalar bu seçenekleri istemiyorsa lazer veya göz içi mercek ameliyatları tercih ediliyor” dedi.

Lazer ve göz içi mercek ameliyatları

Lazer tedavisinin yaygın olarak uygulandığını ve hızlı sonuçlar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Kaşkaloğlu, ancak bazı durumlarda lazer tedavisinin uygulanamadığını belirtti. Bu tür durumlarda göz içi mercek (ICL) tedavisinin tercih edildiğini açıkladı. “ICL, yüksek numaralar için uygun bir çözüm sunuyor. Akıllı lensler sayesinde kişiler gözlük kullanmadan hem yakını hem de uzağı rahatlıkla görebiliyor. Ancak göz tansiyonu, glokom veya göz tembelliği olan hastalarda bu ameliyatlar uygun olmayabilir” diye ekledi.

Akıllı lenslerin avantajları ve uygulama süreci

Akıllı lenslerin, gözlük ihtiyacını ortadan kaldırarak günlük yaşamı kolaylaştırdığını ifade eden Kaşkaloğlu, bu lenslerin seçiminin ve uygulanmasının büyük bir dikkat gerektirdiğini vurguladı. Akıllı lenslerin, gece ışıklarda harelenme gibi yan etkileri olabileceğini belirten Kaşkaloğlu, “Lensler özel cihazlarla numara ve astigmat derecesi ölçülerek seçilir ve katarakt ameliyatı gibi yapılır. Operasyon genellikle bir göz için yaklaşık 10 dakika sürer ve hasta kısa sürede normal yaşamına döner” dedi.

Yurt dışından gelen hastalar ve sağlık turizmi

Türkiye’nin yüksek hekim kalitesi ve maliyet avantajı nedeniyle sağlık turizminde popüler bir destinasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Kaşkaloğlu, son iki yıldır pandemi nedeniyle sağlık turizminde bir azalma yaşandığını ancak bu yılın başından itibaren yabancı hasta sayısında yeniden bir artış gözlemlendiğini söyledi. “Avrupa ülkelerinden gelen hastalar, tedavi sonrasında ülkelerine döndüklerinde bizi çevrelerine tavsiye ediyorlar. Kuruluşumuzdan bu yana binlerce yabancı hastayı sağlık turizmi kapsamında tedavi ettik” diye ekledi.

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