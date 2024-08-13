Ortadoğu'daki gerilimler hızla artarken, ABD, Türkiye'den İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmesini talep etti. İran destekli Hamas liderinin suikastı, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. İran destekli Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyeh, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğradı. İran, bu olayın sorumlusunu İsrail olarak işaret ederek, İsrail’e karşı misilleme tehdidinde bulundu. ABD ise bu süreçte Türkiye'nin İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmesini istedi.

Türkiye'nin diplomatik çabaları ve Flake'in açıklamaları

Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Flake, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor" dedi. Flake, Washington'un Türk yetkililere gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yaptığını ve bu konuda daha emin olduklarını belirtti.

ABD-Türkiye ilişkileri en iyi zamanlarında

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alması ve ABD'nin Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG ile ittifakı gibi konularda gerilmişti. S-400'lerin alınması, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasına ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına neden oldu. Ancak Flake, ABD-Türkiye ilişkilerinin "uzun zamandır olduğundan daha iyi bir noktada" olduğunu belirtti.

İsrail karşıtı söylemler işleri zorlaştırıyor

Flake, Ağustos ayında Ankara'da gerçekleşen büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin "faydalı rolü"nü vurguladı. Gazze'deki durumun "çok zor" olduğunu ifade eden Flake, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail karşıtı söylemlerinin Türkiye'nin arabulucu rolünü zorlaştırdığını belirtti.

Türkiye ve Rusya ilişkileri

Flake, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'ya gönderdiği askeri donanım konusunda endişeli olduğunu ve Türkiye'den ihracatı önlemeye yönelik işbirliğini artırmasını talep etti. Flake, Türkiye'den gelen önemli miktarda ürünün farkında olduklarını ve bu konuda daha iyi bir işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.