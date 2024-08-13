İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde üretilen ve yöresel mutfak kültürünün eşsiz bir temsilcisi olan Coğrafi İşaretli Bademli Koruk Şerbeti, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim, Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Arslan, teknik personel ve koruk suyu üreticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte kazanlarda kaynatıldı. Bu etkinlik, Bademli Koruk Şerbeti'nin geleneksel üretim sürecini ve kültürel değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bademli Koruk Şerbeti’nin coğrafi işaret süreci

Bademli Koruk Şerbeti, sadece Bademli Mahallesi’nde üretilen ve yediveren üzümlerinden yapılan özel bir üründür. Coğrafi İşaret süreci 26 Ekim 2020 tarihinde başlamış, 15 Kasım 2022 tarihinde Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmış ve nihayetinde 08 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil, 26 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altındadır.

Gelenekten geleceğe: Bademli Koruk Şerbeti’nin üretim süreci

Bademli Koruk Şerbeti’nin üretim süreci tamamen Bademli Mahallesi’nde gerçekleştirilmektedir ve sıkı denetimlerle kontrol edilmektedir. Ürün, yediveren üzüm koruğu, su, toz beyaz şeker ve ıtır otu (Pelargonium graveolens) kullanılarak hazırlanır. Şu anda yıllık yaklaşık 9 ton üretim kapasitesine sahip olan Bademli Koruk Şerbeti’nin, gelecekte daha da yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.