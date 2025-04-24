Avrupa Birliği, teknoloji devlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırmayı sürdürüyor. Son olarak Apple ve Meta, Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 798 milyon dolar ceza aldı. Avrupa Birliği Komisyonu, şirketlerin rekabeti engelleyen ve kullanıcı haklarını kısıtlayan uygulamalarını gerekçe göstererek bu yaptırımı uyguladı.

Apple’a App Store Politikaları Nedeniyle Darbe

AB Komisyonu, Apple’ın App Store politikalarının, geliştiricilerin kullanıcıları daha uygun alternatiflere yönlendirmesini engellediğini belirtti. Bu durumun, rekabeti zayıflattığı ve tüketici seçeneklerini daralttığı ifade edildi.

Ayrıca Apple’ın “Core Technology Fee” adını verdiği yeni ücretlendirme sistemi de eleştirildi. AB’ye göre bu uygulama, geliştiriciler üzerinde mali baskı yaratıyor ve dijital ekosistemde adil bir rekabet ortamını zedeliyor.

Apple’dan Karara Sert Tepki

Apple, Avrupa Komisyonu’nun aldığı kararın kullanıcı güvenliği ve ürün kalitesini tehdit ettiğini savundu. Şirket, karara itiraz edeceğini açıklayarak, Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki yorumların haksız olduğunu belirtti.

Meta’ya “Öde Veya İzin Ver” Modeli Nedeniyle Yaptırım

Meta’ya verilen cezanın temelinde ise Facebook ve Instagram’da uygulanan “öde veya izin ver” modeli yer aldı. Kullanıcılara, ya kişisel verilerinin reklam hedeflemesi için kullanılmasına izin verme ya da reklamsız kullanım için ödeme yapma seçeneği sunuluyor.

AB Komisyonu, bu uygulamanın kullanıcıları özgür seçim hakkından mahrum bıraktığını ve veri gizliliği ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Meta: “Amerikan Firmalar Hedef Alınıyor”

Meta, karara itiraz ederek, Avrupa Komisyonu’nun ABD merkezli teknoloji firmalarına karşı ayrımcı bir tutum içinde olduğunu ileri sürdü. Şirket, bu yaptırımı yalnızca bir ceza değil, aynı zamanda iş modeline müdahale olarak değerlendirdi.

Uymayanlara Günlük Para Cezası Geliyor

AB, Apple ve Meta’ya yalnızca para cezası kesmekle kalmadı. İki şirkete karar doğrultusunda uyum sağlamaları için iki ay süre tanındı. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan şirketlere günlük para cezası uygulanacak.