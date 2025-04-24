Memphis Grizzlies – OKC Thunder NBA Play-Off maçı 25 Nisan’da saat 04:30’da başlayacak. Karşılaşma Tuttur TV'den şifreli olarak yayınlanacak.

NBA Play-Off heyecanı devam ediyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü Memphis Grizzlies ile OKC Thunder karşı karşıya geliyor. Maçı takip etmek isteyen basketbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma, Tuttur TV ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek.

Memphis Grizzlies – OKC Thunder Maçı Yayın Bilgileri

NBA Play-Off turunda Memphis Grizzlies ile OKC Thunder arasında oynanacak mücadele, 25 Nisan Cuma günü saat 04:30’da başlayacak. Maç, Tuttur TV üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayını izlemek isteyenler için platform ve frekans bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Tuttur TV yayını

Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapan bir platformdur. Memphis Grizzlies – OKC Thunder maçını şifreli şekilde bu platform üzerinden izlemek mümkündür.

Tarih: 25 Nisan 2025 Cuma

Saat: 04:30

Stadyum: FedEx Forum, Memphis

Yayın: Tuttur TV (şifreli)