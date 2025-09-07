Avrupa Birliği, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amerikan teknoloji şirketi Google’a 3,5 milyar dolar ceza kesti. ABD Başkanı Donald Trump, karara sert tepki göstererek Avrupa Birliği’ne karşı ticaret soruşturması açabileceğini söyledi.

AB’den Google'a tarihi ceza

Avrupa Birliği Komisyonu, Google’ın piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediğini belirterek şirkete 3,5 milyar dolarlık ceza uygulanmasına karar verdi. Bu ceza, son yıllarda teknoloji devine kesilen milyarlarca dolarlık yaptırımlar zincirine eklendi.

Trump: “Adaletsiz ve haksız”

Karara en sert tepki ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, Avrupa Birliği’nin Amerikan şirketlerine yönelik cezalarının artık “bir tür yıllık vergiye dönüştüğünü” savundu.

“17 milyar, 14 milyar dolar… Bu cezalar inanılmaz boyutlara ulaştı. Sadece Google değil, tüm büyük şirketlerimize karşı bu şekilde adaletsiz davranıyorlar” dedi.

"Amerikanın istihdamını engelliyor"

Trump, Avrupa Birliği’ne karşı ticaret soruşturması başlatabileceklerini ifade ederek, “Bu adım Amerikan yatırımlarını ve istihdamını engelliyor. Bu cezalar haksız ve geçersiz kılınmalı” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan mesaj

Trump, sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada AB’nin Google’a kestiği cezayla “Amerikan yatırımları ve istihdamına gidecek parayı elinden aldığını” savundu. ABD’li teknoloji devlerine yönelik milyarlarca dolarlık önceki cezaları hatırlatan Trump, “Amerikan vergi mükellefleri bunu kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.