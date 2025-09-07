Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde “sakin sular” istediklerini ancak bunun güç ve özgüven temelinde gerçekleşeceğini belirtti. Miçotakis, “casus belli”nin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, aksi halde Atina’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin SAFE programına katılımını engelleyeceğini açıkladı.

Miçotakis’ten Türkiye’ye mesaj

Selanik’teki “İ. Vellidis” Kongre Merkezi’nde düzenlenen geleneksel basın toplantısında konuşan Miçotakis, “Yunanistan’ın planı Türkiye’nin onayına tabi değildir. Ülkemiz, geçmişten farklı bir şekilde egemenliğini uyguladığını kanıtladı” dedi.

Miçotakis, Ege’de kurulması planlanan deniz parklarının Yunanistan’ın egemenlik haklarını yansıttığını savunarak, “Amaç, Güney Ege’deki kara sularının korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Casus belli mutlaka kaldırılmalı”

Türkiye ile samimi görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Miçotakis, “Casus belli mutlaka kaldırılmalıdır. Bu tehdit var oldukça ve Türkiye’nin Yunanistan aleyhine revizyonist politikaları devam ettikçe, biz de buna karşı pozisyon alacağız” diye konuştu.

Miçotakis, Türkiye’nin AB’nin SAFE programına katılımıyla ilgili de net bir uyarıda bulundu:

“Casus belli devam ettiği sürece Yunanistan, Türkiye’nin bu programa dahil olmasını engelleyecektir. Bunu yapma hakkına sahibiz.”

SAFE nedir?

SAFE, AB Komisyonunun 19 Mart’ta açıkladığı, 2030’a kadar askeri harcamaların artırılması, ortak savunma projelerine kaynak ayrılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesini içeren stratejinin parçası olarak öne çıkıyor.

Programdan yararlanabilmek için satın alınacak silah sistemlerinin en az yüzde 65’inin AB ülkeleri, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne dahil Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ve Ukrayna’dan karşılanması gerekiyor. Kalan yüzde 35 ise diğer ülkelerden sağlanabiliyor.