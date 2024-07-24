Avrupa Birliği, Ukrayna'ya büyük bir kredi sağlanmasını amaçlayan G7 planını güvence altına almak üzere, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulmasını uzatma seçeneklerini tartışıyor.

G7 ve AB’nin Ukrayna'ya destek planı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya büyük bir kredi sağlanmasını içeren G7 planını güvence altına almak amacıyla, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarına yönelik yaptırımların yenilenme süresinin uzatılmasını tartışıyor. Haziran ayında G7 ve AB liderleri, dondurulan Rus varlıklarının faiz gelirlerini kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlama konusunda anlaşmışlardı.

Dondurulan varlıkların durumu

Yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlıklarının büyük bir kısmı AB finans kurumlarında, özellikle Belçika’da tutuluyor. AB mevzuatına göre, Rusya'ya yönelik yaptırımların her 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyor ve bu süreç AB üyesi ülkelerin oybirliğiyle onaylanmak zorunda.

Oybirliği sağlanamazsa kredi tehlikede

AB diplomatları, 27 üyeli AB'de oybirliği sağlanamazsa, G7 kredisiyle ilgili planın tehlikeye girebileceğinden endişe ediyor. Bu endişelerin temelinde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya ile olan yakın ilişkileri ve Ukrayna’ya yönelik yeni kısıtlamalar ile mali destek konusundaki geciktirici tavrı bulunuyor.

İki yeni seçenek tartışılıyor

AB büyükelçileri, bu endişeleri gidermek ve krediyi güvence altına almak için iki seçeneği tartışacaklar. İlk seçenek, Rusya'nın merkez bankası varlıklarını hareketsiz kılan yaptırım rejiminin "açık uçlu" olarak uzatılması. Bu, yaptırımların süresiz olarak yürürlükte kalması anlamına geliyor.

Macaristan'ın tutumu ve potansiyel etkileri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya ile olan yakın bağları ve Ukrayna'ya yönelik mali destek ve yaptırımlar konusundaki tereddütleri, AB’nin oybirliği sağlamasını zorlaştırıyor.