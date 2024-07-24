Geliboluspor Kulübü'nün Genel Kurulu, Geliboluspor Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel Kurulda, kulübe geçmiş dönemde hizmet eden başkanlar, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler, sporcular ve STK temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Mehmet Cenk Çilesiz başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Çanakkale ASKF Delegeleri seçildi.

Yeni yönetim kurulu ve üyeler

Yeni Yönetim Kurulu'nda Gelibolu Belediye Meclisi Üyeleri Engin Süer ve Recep Türk ile ilk kez kadın üye olarak Avukat Didem Ceren Kamal da yer aldı. Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile Yönetim Kurulu üye sayısı 11 asil ve 11 yedek olarak belirlendi. Ayrıca, olağan genel kurul süresi de iki yılda bir Haziran ayı olarak değiştirildi.

Tüzük değişiklikleri ve gelecek vizyonu

Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi ve olağan genel kurul süresinin iki yılda bir olarak değiştirilmesi, kulübün daha dinamik ve etkin bir yönetim anlayışı benimseyeceğini gösteriyor. Başkan Çilesiz, kulübün geleceği için önemli adımlar atmayı planladıklarını ve Geliboluspor'u daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.