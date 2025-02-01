ABD’nin eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, son yazısında Türkiye’nin varlığına yönelik alçakça söylemlerde bulunarak, "Türklerin beyinleri yıkanıyor, coğrafyadan azalabilirler" şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, Rubin'in geçmişteki açıklamalarını da hatırlatırken, Türk halkına yönelik ciddi tehditler taşıyor.

PKK propagandası ve alçakça yorumlar

Rubin, aynı yazısında terör örgütü PKK'nın yönetim modelini "demokratik" olarak tanımlayarak, PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını savundu. Bu skandal ifadeler, Rubin'in Türkiye ve Türk halkına duyduğu düşmanlığı gözler önüne serdi.

Türkiye'nin başarıları Rubin'i endişelendirdi

Rubin, Türkiye'nin Suriye politikalarındaki başarılarını kabul etse de, Türkiye’nin dış politikasını eleştirerek, "Türkiye'nin yeni atılımları korku saldı" dedi. Türkiye’nin Kıbrıs, Libya ve Somali'deki askeri varlığına duyduğu rahatsızlıkla, Türk dış politikasını hedef almayı sürdürdü.

Rubin'in korku duyduğu Türkiye'nin yükselen etkisi

Rubin, Türkiye'nin Afrika'daki etkisini ve Suriye’deki faaliyetlerini de eleştirerek, "Türkiye'nin Afrika'daki etkisinden endişelenmemizi atağa geçmemiz gerekiyor" ifadeleriyle dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin Suriyeli muhaliflerle işbirliği yaparak YPG'nin bölgeden temizlenmesinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Türkiye'nin askeri gücü ve ABD’nin endişeleri

Rubin, Türkiye'nin askeri gücünün ABD çıkarlarını tehdit ettiğini iddia ederek, "Türkiye müttefiklerimizi her an vurabilir" şeklinde tehditkar bir yorumda bulundu. Rubin’in bu açıklamaları, Türkiye’nin artan bölgesel etkisinin ABD açısından ne denli bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.