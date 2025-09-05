ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, Suriye’de SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmede ABD’nin desteği vurgulandı, DAEŞ’e karşı iş birliğinin süreceği belirtildi.
ABD’nin desteği yenilendi
Brad Cooper görüşmede ABD’nin SDG’ye desteğini yineledi. Ayrıca DAEŞ’e karşı ortak mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.
Abdi’den “müzakere” ve “Şam” mesajı
SDG lideri Mazlum Abdi, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik kararlılıklarını dile getirdi. Abdi ayrıca, Şam yönetimiyle iş birliğinin devam etmesi gerektiğini savundu.
Erbil’de Barzani ziyareti
Cooper, Abdi ile görüşmesinden önce Erbil’de Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile de bir araya gelerek bölgesel konuları değerlendirdi.
