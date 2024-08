ABD'nin en ikonik rock gruplarından Aerosmith, üzücü bir açıklama yaparak veda turnesini iptal etti. 1970 yılında kurulan grup, 76 yaşındaki vokalist Steven Tyler'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserlerine devam edemeyeceğini duyurdu.

Sağlık sorunları sebebiyle veda

Grubun yaptığı açıklamada, Steven Tyler'ın ses tellerinde yaşadığı ciddi rahatsızlık nedeniyle konser vermekte zorlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bildiğiniz gibi Steven'ın sesi benzeri olmayan bir enstrüman. Aylarca sesini geri almaya çalıştı fakat sesinin tamamen iyileşmesinin mümkün olmadığı görülüyor. Grup olarak turne yapmayı bırakma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Aerosmith'ın mirası ve etkisi

Aerosmith, "I Don't Want to Miss a Thing," "Dream On," ve "Walk This Way" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor ve rock müziğin önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Grubun yıllar süren etkileyici kariyeri, rock müziğe önemli katkılarda bulunmuştur.

Steven Tyler'ın durumu

Steven Tyler'ın sağlık durumu, grup üyeleri ve hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Tyler, konserlerinin yanı sıra, müzik kariyerinde de büyük bir etki yarattı. Son açıklamalara göre, Tyler'ın sesi eski performans seviyesine döndürülemeyecek durumda.

Aerosmith'ın veda turnesinin iptali, grup hayranları için büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Ancak, grubun müzik mirası ve Tyler'ın performansları, rock müziğin tarihindeki yerini koruyacak. Aerosmith, müzik dünyasında bıraktığı izlerle hatırlanacak ve sevgiyle anılacaktır.