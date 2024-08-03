ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından artan gerilim nedeniyle ABD vatandaşlarına önemli bir güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik, "En yakın sığınağın yeri de dahil olmak üzere çevrenizin farkında olun" şeklinde bir açıklama yaptı.

Gerilim tırmanıyor

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi sonrası bölgede tırmanan gerilim, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ni harekete geçirdi. Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Havan ve roket ateşi veya İHA saldırıları gibi güvenlik olaylarının çoğu zaman herhangi bir uyarı olmadan gerçekleşmesi nedeniyle dikkatli olma ve kişisel güvenlik farkındalığını artırma gereği" vurgulandı.

ABD Büyükelçiliği: Uyarıları ciddiye alın

ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Havan veya roket ateşi ya da düşman uçaklarının girişi durumunda 'kırmızı alarm' sireni etkinleştirilebilir. Bu tür tüm uyarıları gerçekmiş gibi ele alın; yerel yetkililerin talimatlarını izleyin ve derhal sığınak arayın. En yakın sığınağınızın veya korunan alanınızın yerini bilin. ABD hükümet personeli ve aile üyelerinin roket faaliyetlerinden, sirenlerden ve/veya bomba sığınaklarının açılmasından etkilenen bölgelere seyahat etmeleri kısıtlanabilir."