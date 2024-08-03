Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a olan bazı uçuşlarını durdurdu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması sonrası İran'ın olası misillemesi, bölgedeki uçuşları olumsuz etkiledi. United ve Delta Havayolları, İsrail uçuşlarında değişiklik yapma kararı aldı.

United ve Delta Havayolları İsrail uçuşlarını askıya aldı

Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizi sebebiyle United Havayolları, New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan uçuşlarını 6 Ağustos'a kadar durdurdu. Delta Havayolları ise 2 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını askıya aldı. İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways (BA) de bu ülkeye dünkü uçuşlarını iptal etti.

İsviçre Uluslararası Hava Yolları Zürih-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu

İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşlarını karşılıklı olarak askıya aldı. Bu uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle durduruldu. Ayrıca, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.