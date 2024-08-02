Abdülhamid Han sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmak üzere uğurlandı. Bakan Bayraktar, geminin Türkiye’nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü gemi olduğunu belirterek, "Bu yedinci nesil gemimiz, şu ana kadar Akdeniz’de 3 derin deniz sondajı yaptı ve şimdi Karadeniz’deki faaliyetlerine devam edecek," dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş enerji filolarından birine sahip olduğunu vurguladı. "2 sismik gemimiz ve 4 derin deniz sondaj gemimiz var. Bu gemilerle Akdeniz’de 9 sondaj kuyusu kazdık. 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda gerçekleştirdiğimiz keşif, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi oldu. Şu anda bu sahadan günlük 5,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bayraktar, Karadeniz’deki üretimi artırmak için hedeflerinin 2025’in ilk çeyreğinde günlük gaz üretimini 10 milyon metreküpe çıkarmak olduğunu dile getirdi. "Yüzer üretim gemisi de Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu gemi, 20 yıl boyunca Karadeniz’de çalışacak ve 2026 yılına kadar 10 milyon metreküp gaz üretmeyi hedefliyoruz," diye ekledi.

Bakan, Karadeniz’de görev yapan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine de değinerek, bu gemilerin her birinin ayrı görevleri olduğunu ve toplamda 10 kuyuda üretim yapmayı hedeflediklerini belirtti. Abdülhamid Han gemisinin, üretim odaklı bir bakış açısıyla Karadeniz’e uğurlandığını vurguladı.

Bayraktar, Akdeniz’de de aktif olarak araştırma yapmayı planladıklarını ve Mavi Vatan’ın denizlerdeki destanları olacağını sözlerine ekledi. "Akdeniz’deki potansiyeli değerlendirmeye devam edeceğiz," dedi.