Sahte diploma ve ehliyet hazırlayan suç şebekesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Dosyada yer alan ifadelere göre, Osmanoğlu’nun diploması, Alsancak Partisi Genel Başkanı Nuri Çelebi’nin talimatıyla ve “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için” talep edildi.

Sahte e-İmzalarla Diplomalar Düzenlenmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sahte e-imza kullanarak üniversite diplomaları ve resmi belgeler düzenleyen organize bir yapıya odaklanıyor. Daha önce, Osmanoğlu’na ait olduğu iddia edilen İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü lisans diplomasının iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, “Ziya Hoca” olarak bilinen tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, işlemi Nuri Çelebi’nin yönlendirmesiyle yaptığını, Çelebi’nin de Osmanoğlu’nun ileride Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bu belgeye ihtiyaç duyduğunu söylediğini öne sürdü.

Sisteme Müdahale Saat Saat Kaydedilmiş

Soruşturma klasörlerinde yer alan tutanaklara göre, çete üyeleri İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı’na ait e-imzayı kopyalayarak 16 Ağustos 2024’te saat 17.20’de sisteme giriş yaptı. Daha önce 2004’te mezun olmuş bir kişinin kayıt bilgileri Osmanoğlu’nun kimlik bilgileriyle değiştirildi, öğrenci kartına Osmanoğlu’nun fotoğrafı yüklendi. Ancak eski kayıtlardaki “danışman” bilgisi ve askerlik durumuna dair notlar silinmedi.

Saat 17.20’de YÖK sistemine eklenen sahte diploma, yalnızca 29 dakika sonra Osmanoğlu’nun e-Devlet hesabında göründü. Kayıtlara göre Osmanoğlu, 17.49’dan itibaren defalarca yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptı.

Osmanoğlu ise iddialara yönelik yaptığı açıklamada, “Bazen gerçek ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet iftiraya cevap vermez” ifadelerini kullandı.