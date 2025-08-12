Mersin’in Tarsus ilçesinde aile içi tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 69 yaşındaki İbrahim T., çıkan tartışma sonrası iki oğlunu ve onların arkadaşını araçla takip edip av tüfeğiyle yaraladı.

Olay, Aliefendioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan T. (39) ve Kenan T. (41) kardeşler, babaları İbrahim T. ile görüşmek üzere yanlarına arkadaşları Cengiz U.’yu (48) da alarak baba evine gitti. Burada başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından kardeşler ve arkadaşları, 33 NER 77 plakalı kamyonete binerek bölgeden ayrıldı.

İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan baba, kendi aracıyla kamyoneti takip etti. Yol üzerinde av tüfeğiyle ateş açan İbrahim T., oğulları ve arkadaşlarının yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalanan İbrahim T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.